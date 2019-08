Synkkä lahja – poliisiampujiksi epäiltyjen veljesten isä valmistautui viettämään syntymäpäiviään, kun sai viestin

Kotimaa

Synkkä lahja – poliisiampujiksi epäiltyjen veljesten isä valmistautui viettämään syntymäpäiviään, kun sai vies

Ilta-Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutiset





Pojat

Epäiltyjen kiinniotto näkyy alla olevalla videolla:

Isä puhuu

Perhe asui





25- ja 30-vuotiaat

IS vieraili ampumispaikalla maanantaina ja jututti viereisen tontin yrittäjää:

tavoitti puhelimitse miehen, jonka poikia epäillään Porvoon poliisiammuskelusta.Kysymykseen siitä, ovatko kiinniotetut miehet hänen poikiaan, mies vastasi rauhallisesti:– Ikävä kyllä, joo.Mies kuulosti siltä, että hän on sinut asioiden kanssa.Hän vastasi puhelimeen Tukholmassa, jossa asuu perheensä kanssa.Porvoon ammuskelusta ja Tampereen taka-ajosta oli tavoittanut isän.Milloin saitte tietää, että teidän poikianne epäillään poliisien ammuskelusta?– Sunnuntaina sain tietää.Maanantaina isä vietti syntymäpäiväjuhlia. Hän täytti 59 vuotta.– Olen juuri kylässä, olemme syömässä. En voi puhua enempää, isä pahoittelee IS:lle.järjestivät isälle vähemmän toivottavan syntymäpäivälahjan.Sunnuntain aamuyöllä Porvoossa ammuttiin kahta poliisia. Tekijät pakenivat paikalla. Heidät saatiin kiinni takaa-ajossa sunnuntai-iltana.Porvoon ammuskelusta epäillyt ovat miehen 25- ja 30-vuotiaat pojat.Isän syntymäpäivänä pojat istuivat pidätettyinä suomalaisessa poliisivankilassa.sujuvaa suomea. Puheesta kuuluu pehmeä ruotsalainen korostus.Hän on syntyisin Suomesta, Helsingistä. Porvooseen hänellä ja hänen perheellään on läheiset yhteydet.Hän muutti pikkupoikana Porvooseen. Siellä hän vietti lapsuutensa ja osan nuoruudestaan.Tukholmaan hän muutti 19-vuotiaana. Hän on naimisissa. Myös vaimo on syntyisin suomalainen.Perheessä on kolme lasta: kaksi poikaa ja yksi tyttö.lasten ollessa kouluiässä Porvoossa, muistelee poikien kouluajan kaveri.– Vanhempi veli oli pikkuveljeni kanssa samalla luokalla. Hän oli sellainen normaali teinipoika. Vilkas hän oli, nimettömänä pysyttelevä porvoolainen kertoo.Poikia hän näki bileissä. Heillä oli normaalit teinien touhut Porvoossa.Porvoolainen muistelee, että perhe muutti Tukholmaan nuoremman veljen ollessa kasi- tai ysiluokalla. Sen jälkeen he viettivät joitakin kesiä Porvoossa.– Näin pojat viimeksi puolitoista vuotta sitten. Kävimme kaljalla. Ei siinä mitään erikoista ollut. He olivat ihan samanlaisia silloin kuin nuorempana.Vanhemman veljen hän tuntee paremmin.– Oli helppo puhua hänen kanssaan. Hän oli sellainen rento kaveri. Oli hauska nähdä pitkästä aikaa.Viikonlopun tapahtumat yllättivät.– Tuli järkytyksenä kuulla, mitä he kaksi olivat tehneet.pojat puhuvat sujuvasti suomea. Heillä ei ole Suomessa pysyvää osoitetta.He asuvat Tukholman eteläosassa. He asuvat samassa kaupunginosassa, mutta eri asunnoissa.30-vuotiaalla pojalla on suomalainen henkilötunnus. Hänellä on Suomen ja Ruotsin kansalaisuus. Nuorempi poika on Ruotsin kansalainen.Pidätetyistä miehistä kummallakaan ei IS:n selvityksen mukaan ole aiempia rikostuomioita Suomessa.Ruotsissa vanhemmalla pojalla on pitkä rikosrekisteri. Hänet on tuomittu muun muassa humalassa ajosta, dopingista, kortitta ajosta, pidätyksen vastustamisesta.