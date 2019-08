Kotimaa

Tämä Porvoon poliisiampumisesta tiedetään: Epäillyt ovat veljeksiä, asuivat kuukauden motellissa Porvoossa

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Epäiltynä ruotsalaiset veljekset









Loukkaantuneilla poliiseilla vuosien työkokemus

Epäillyt saatiin kiinni hurjassa takaa-ajossa









Asuivat motellissa Porvoossa





Poliisi vaitonainen yksityiskohdista