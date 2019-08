Kotimaa

Pelastavatko 50 tuoretta miljonääriä Siilinjärven karmean talouden? Tällaiset teot olisivat onnen­kantamoinen

Tiedätkö, aikooko joku Siilinjärven miljoonavoittajista käyttää rahoja kotikuntansa hyväksi tai kotikunnan yrittäjien tukemiseen? Kerro asiasta meille: uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp 040 6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 .

kunta sai kertaheitolla kymmeniä uusia miljonäärejä, kun 92 miljoonan euron Eurojackpot-voitto osui paikallisen ruokakaupan porukkapelaajille. Voitto on niin suuri, että 22 000 asukkaan kunnassa sillä on epäilemättä näkyviä vaikutuksia.– Kaikki ovat täällä iloisia onnenkantamoisesta joka tänne on sattunut. Toivotaan että näitä myönteisiä vaikutuksia säteilee myös tänne kuntaan, myhäilee Siilinjärven kunnan kehitysjohtajana ja talousjohtajan viransijaisena toimiva Pekka Kauhanen https://www.is.fi/haku/?query=pekka+kauhanen Näitä vaikutuksia kunnassa on pohdittu viikonlopun yli. Kauhanen kertoo kaupunginjohtajan palaveeranneen asiasta paikallisten yrittäjien edustajien ja päättäjien kanssa maanantaina.– Tätä tilannetta pureksitaan vielä varmaan useampi päivä. Luulen että tämä tunnettavuus ja kunnan imagollinen huomio on ollut niin suurta, että se on meille se hyvä asia.suorat käytännön vaikutukset talouteen? Voittosumman mittakaavasta kertoo jo se, että Siilinjärven koko verokertymä on vuodessa 85 miljoonaa euroa eli vähemmän kuin voittosumma.Rahalle olisi käyttöä, sillä Siilinjärven budjetti on painumassa tänä vuonna alijäämäiseksi. Kauhasen mukaan kunnan työllisyys on hyvällä mallilla, mutta vähäiset verotulot ja kasvavat terveydenhuoltomenot rokottavat taloutta.– Tämän vuoden osalta tilanne on aika karmea. Seuraava askel on sopeuttamisohjelman valmisteleminen.Mitään suurta ylimääristä veropottia ei Siilinjärven pelastukseksi ei ole luvassa. Verokertymä muodostuu suurimmaksi osaksi tavallisten työssäkäyvien ihmisten tuloistaan maksamasta kuntaverosta.– Suoria verotulovaikutuksia kunnan kassaan ei ole juuri lainkaan. Ne vaikutukset tulevat sitten näitten voittajien kautta, että miten he voittopottiaan käyttävät.rahojaan käyttävät voittajat työllistävät paikallisia yrittäjiä ja tuovat epäsuorasti myös verotuloja kunnalle.Veron­maksajien Keskusliiton ekonomisti Janne Kalluinen https://www.is.fi/haku/?query=janne+kalluinen laskee, että porukka­pelissä mukana olleiden saama noin 1,8 miljoonan euron summa vastaa keski­tuloisen, noin 3 000 euroa nettona tienaavan työntekijän 68 vuoden tuloja.– Tuolla summalla saa kyllä muutakin kuin asuntolainat maksettua pois, Kalluinen sanoo.– Varmasti se jonkin verran piristää alueen taloutta. Tämä riippuu paljon siitä, kuinka nämä voittajat alkavat rahojaan käyttämään, hänkin tuumii.kunnan verotulot tulevat lähinnä työn verotuksesta, voisivat tulot jopa pudota, jos voittajat päättäisivät jättäytyä pois töistä ja elellä voittorahoillaan. Kalluinen ei tähän usko.– 1,8 miljoonaa euroa on lopulta lottovoitoksi aika pieni. Uskon että moni työssäkäyvä jatkaa edelleen töissä, joka tarkoittaa myös asumista Siilinjärvellä. Tällöin myös se taloudellinen piristysruiske jää sinne.Osa voittajista saattaa silti lähteä toteuttamaan unelmiaan muualla.– Joku voi haaveilla vaikka asunnosta Espanjassa, jossa on vähän lämpimämpää. Matkustelu on myös sellainen kohde, josta ei Siilinjärven talouteen paljon jää. Mutta tuskin kukaan matkusteluun käyttää kahta miljoonaa euroa.taloutta voisi parhaiten piristää esimerkiksi rakentamalla ison omakotitalon.– Siinä rakentaessa paikalliset yritykset pääsevät vähän täyttämään tilauskirjojaan.Yksi ilmeinen kohde isojen rahojen sijoittamiseen on luonnollisesti asuminen. Siilinjärven kiinteistöverosta saataviin tuloihin voitto voi hyvinkin vaikuttaa, jos voittajat innostuvat hankkimaan kotikunnastaan uusia asuntoja tai kesämökkejä.– Jos tänne alkaa nousemaan hulppeita taloja tai vapaa-ajan asuntoja niin se voi näkyä. Mutta koko Siilinjärven verotuloissa kiinteistöverot näyttelevät aika pientä osaa. Tämän vuoden osalta kiinteistöverotuotot ovat vain 5,3 miljoonaa, Kauhanen muistuttaa.

Onko mökkitontteja lähdetty jo lohkomaan?

– Nämä ovat vähän pidemmän aikavälin asioita. Kunnalla kyllä on asuinkäyttöön sopivaa maata, ja taitaa olla myös jokunen rantatontti. Jos tiedusteluja tulee ja ostohalukkuutta on niin mielellämme olemme kauppoja tekemässä.Kauhasen mukaan toinen piristystä saava ala voisi olla autokauppa.– Mutta Siilinjärvellä ei ole omaa autokauppaa. Lähimmät ovat tuolla Kuopiossa.Kymmenistä voittajista ainakin osalla on todennäköisesti pankkitili paikallisessa pankissa, jossa voittorahoilla voi olla iso vaikutus.– Kaiken kaikkiaan tämä on aikamoinen ostovoiman lisäys paikkakunnalle. Jokaisen voittajan omaan harkintaan jää, mihin ne rahansa käyttää, paikallisesti tai sitten muualla.