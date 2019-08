Kotimaa

Kuvat: Tällainen on poliisin monsteri­panssari, jolla ajettiin ottamaan kiinni Porvoon ampumisesta epäiltyjä

ampumatapauksesta epäiltyjen kiinni ottamisen aikaan poliiseja oli liikenteessä uudella panssaroidulla poliisiautolla, lempinimeltään myös ”monsterimersulla” tai ”Hevillä”. Ajoneuvo on sotilastasoinen Mercedes-Benz G280 CDI LAPV 5.4. Moottori on 3-litrainen V6 turboahdettu nelitahtidiesel.otti Porvoon ampumistapauksen epäillyt kiinni puoli yhdeksän jälkeen sunnuntai-illalla. Kiinniottoa edelsi puolisen tuntia kestänyt intensiivinen takaa-ajo, joka päättyi Tampereen seudulle.Takaa-ajon aikana paenneesta autosta ammuttiin poliiseja kohti, mutta tapauksessa vältyttiin henkilövahingoilta. Aiemmin varhain sunnuntaiyönä tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa haavoittui kaksi poliisia, joista molemmat päätyivät sairaalahoitoon. Kumpikaan haavoittuneista virkamiehistä ei poliisin mukaan ole hengenvaarassa.uusista ajoneuvoista uutisoitiin näyttävästi viime vuonna, jolloin niistä ensimmäiset otettiin poliisin käyttöön. Huomiota kiinnitti poliisin tarve saada haltuunsa sotilastasoisia kulkupelejä ja ajoneuvojen hinta. Yhden auton hankintakulut tulivat maksamaan 370 841 euroa, sisältäen yhden kulkuneuvon 332 200 euron kappalehinnan, 487,87 euron toimituskulut ja 38 157,13 euron lisävarustekustannukset.Poliisi kertoi viime joulukuussa uusien autojen olevan ”suojauksiltaan riittäviä” ja huomattavasti turvallisempia kuin poliisin aiempi kalusto poliisin työturvallisuuden näkökulmasta. Kaikkiaan kyseisiä ajoneuvoja on määrä tulla poliisiyksiköiden käyttöön 15 kappaletta. Kulkuneuvon käyttöiäksi on suunniteltu 20 vuotta.IS uutisoi aiemmin, että ajoneuvot ovat turvallisuustasoltaan samaa kaliiperia kuin kansainvälisten terrorismin vastaisten erikoisjoukkojen käyttämä kalusto. LAPV 5.4-taso suojaa esimerkiksi panssariluodein varustetuilta konetuliaseilta ja hiukan viriteltynä myös miinoilta. Sotilasajoneuvojen vaatima täysi suojaustaso on vain yhden pykälän korkeampi.