Viisi avointa kysymystä Porvoon poliisiampumisista – kuka kutsui poliisit paikalle ja miten pieni motelli liittyy asiaan?

Porvoossa alkoi sunnuntaiyönä ammuskelu, joka päättyi lopulta saman päivän iltana hurjaan takaa-ajoon Tampereen seudulla kello puoli yhdeksän aikaan illalla.Porvoon ammuskelut alkoivat siitä, kun poliisi sai tavallisen hälytystehtävän Porvoossa sijaitsevalle pienteollisuusalueelle kello 0.22 lauantain vaihduttua sunnuntaiksi.Kun poliisit saapuivat paikalle, heitä kohti ammuttiin heti.Tapaukseen liittyy useita avoinna olevia kysymyksiä.

Joutuivatko poliisit väijytyksen kohteeksi?

Julkisuuteen on kerrottu, että keskusrikospoliisi tutkii Porvoon ampumisia murhan yrityksenä.Tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+huhta-aho on ollut tähän asti varsin vaitonainen tutkinnasta. Hän ei ole kertonut julkisuuteen, mikä oli se tehtävä, jonka takia poliisi kutsuttiin paikalle Porvoossa.Yksi tapauksen myötä heräävä kysymys on, kuka soitti puhelun hätäkeskukseen kello 0.22. lauantain vaihduttua sunnuntaiksi. Huhta-aho sanoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina, että soittaja oli ”poliisille mielenkiintoinen henkilö”.

Miten Porvoossa ammuttiin?





Kun kaksi poliisia oli saapunut suorittamaan ”tavanomaista hälytystehtävää”, heitä kohti ammuttiin tuliaseella. Poliisi on kertonut, että heitä kohti ammuttiin välittömästi.Tiedossa ei ole, kuinka monta laukausta poliiseja kohti ammuttiin ja millaisella aseella. Sekään ei ole tiedossa, ehtivätkö poliisit itse ampua laukaustakaan.Toinen ammutuista poliiseista on noin 45-vuotias ja toinen noin 35-vuotias. Molemmat saivat sairaalahoitoa vaativia vammoja. Toisen vammat ovat vakavia, mutta eivät hengenvaarallisia.

Keitä epäillyt ovat?





Porvoon poliisiampuminen on piirteiltään erittäin harvinainen rikos Suomessa, joten se on herättänyt paljon kiinnostusta. Yksi eniten kysymyksiä herättävä asia on, keitä epäillyt ovat. Poliisi ei ole kertonut ampujista julkisuuteen mitään tuntomerkkejä.Poliisi otti sunnuntai-iltana kiinni kaksi henkilöä puoli tuntia kestäneen takaa-ajon jälkeen. KRP epäilee, että henkilöt liittyvät ampumatapaukseen, mutta ei kerro, millä tavalla he liittyvät tapaukseen.IS:n tietojen mukaan poliisin jahtaamassa autossa oli ruotsalainen rekisterikilpi.Tiedossa ei ole, ampuivatko kiinni otetut henkilöt itse poliiseja Porvoossa, vai onko poliisilla vielä lisää epäiltyjä vyyhdissä.

Mikä operaatio poliisilla oli Motelli On Linessa?









IS:n toimittaja näki sunnuntaina Porvoossa Ölstensin pienteollisuusalueella runsaasti aseistautuneita ja luotiliivein varustautuneita poliiseja.Poliisi tutki alueella erityisesti Motelli On Line -hostellia. Majapaikka sijaitsee vain noin kilometrin päässä paikasta, jossa öinen ampuminen tapahtui.Pihamaalla oli vielä iltakymmenen aikaan kaksi poliisiautoa.Esimerkiksi yhden motellihuoneen ovi oli sahattu moottorisahalla kahtia.Pieni, vain 28 huonetta käsittävä motelli sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Porvoon keskustasta.

Miten epäillyt pakenivat ja miten pako eteni?