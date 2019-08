Kotimaa

Kolmostiellä lojui hylätyt kengät – katso kuvat Porvoon epäiltyjen ampujien takaa-ajomatkan varrelta

Katso yllä olevalta videolta Arton kojelautakamakameran tallentama video kiinniottotilanteesta.





































Porvoon epäillyt ampujat otettiin kiinni sunnuntai-iltana Kolmostiellä Tampereen seudulla.Poliisin mukaan kiinniottotilanteessa ammuttiin kohti poliisia, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.Kiinniottoa edelsi takaa-ajo. Ilta-Sanomien kuvaajan ottamista kuvista takaa-ajomatkan varrelta ilmenee, että tiellä lojui hylätyt kengät.Epäiltyjen käyttämä henkilöauto puolestaan oli jäänyt pientareelle.Alkunsa tilanne sai sunnuntain vastaisena yönä, kun kahta poliisia ammuttiin porvoolaisella teollisuusalueella. He saivat sairaalahoitoa vaativia vammoja.Partio oli saanut ”tavanomaisen hälytystehtävän” hätäkeskuksen kautta klo 0.22. Kun poliisit pääsivät paikalle, heitä ammuttiin välittömästi.Toinen poliiseista on noin 45-vuotias ja toinen noin 35-vuotias. Toisen virkanimike on vanhempi konstaapeli ja toisen ylikonstaapeli.Poliisi tutkii asiaa murhan yrityksenä.