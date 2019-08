Poliisioperaatio kuin elokuvista: Arton kojelautakamera tallensi hetken, jossa poliisi tähtää Porvoon ammuskelusta epäiltyä raskaalla aseella

Kotimaa

Poliisioperaatio kuin elokuvista: Arton kojelautakamera tallensi hetken, jossa poliisi tähtää Porvoon ammuskel

Arton

Katso yltä olevalta videolta Arton kojelautakamakameran tallentama video kiinniottotilanteesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi