Kotimaa

Mikä voisi mennä vielä pieleen Siilinjärven K-Supermarketin jättimäisen Eurojackpot-voiton kanssa? Paljonkin

Yli kaksi vuorokautta on kulunut siitä, kun K-Supermarket Herkkupataan putosi Eurojackpotin jättipotti ja pohjoissavolainen Siilinjärven kunta sai kerralla 50 uutta miljonääriä.Voittoon sisältyy pelitavasta johtuen runsaasti ylimääräistä dramatiikkaa. Eikä jännitys ole ohi vieläkään.Pikemminkin päinvastoin.Koska peliä ei pelattu niin sanotulla Veikkauskortilla eli rekisteröityneenä pelaajana, voiton voi lunastaa vain pelitositetta vastaan.Pieni, ulkoisilta ominaisuuksiltaan jopa käsittämättömän mitätön paperinpala on nyt 92 miljoonan euron arvoinen.Ja täysin korvaamaton, minkä vuoksi ajatukset karkaavat herkästi ihmismielen levottomille ja jopa pimeille alueille, joissa käsikirjoitetaan jännityselokuvia.Huonoja sellaisia.– Se on juurikin näin.– Täytyy toivoa, että se ei nyt katoa, koska tosite on se, mitä vastaan voitto maksetaan. Se on haltijapaperi, 92 miljoonan arvoinen lappu.– Voi hän ottaa, mutta se alkuperäinen tosite pitää silti toimittaa meille.– Ei, se pitää olla se kyseinen lappu.– Tähän ei ole aivan valmista vastausta, mutta kun on selvästi selvillä, minne voitto on mennyt, siitä lähtisi varmasti selvitystyö käyntiin yhdessä viranomaisten kanssa.– Mutta yleinen periaate on, että voitto maksetaan vain tositetta vastaan. Tällä kertaa voittaja tietysti on jo selvillä.– Niin.– Kunhan tapa olisi mahdollisimman turvallinen. Ei kai sillä ole väliä, miten tuo, kunhan pitää tallessa. Tositteen säilyttämisestä meillä on sen sijaan voittajilta saatua tietoa.– Eräs oli ajatellut, että hän laittaa sen peltirasiaan, jos talo palaa. On myös sovittu vahtivuoroja, että joku on koko ajan hereillä tositteen vieressä. Jonkun oikein huonon kirjan väliin on laitettu, ja sitten on niitä hurjapäitä, jotka laittavat tositteen lompakkoon takataskuun.– Porukkasopimus on se, jonka perusteella Veikkaus jakaa voiton. Jos siellä on epäselvyyksiä, ne ovat viranomaisasioita.– Ei enää saa tällaisia summia.– Sitten varmasti pystyy sellaisen avaamaan.– Tietysti mikään ei estä voittajia itseään hankkimasta turvamiehiä, jos siltä tuntuu.– Kovasti ainakin väitetään, että olisi kadonnut, mutta en usko, että kaikki tarinat ainakaan pitävät paikkaansa. Ne liittyvät kuuluisimpiin voittoihin, jotka ovat jääneet lunastamatta.– Kolmen viikon päästä arvonnasta maanantaina.– Mielellään vaikka kaikille viidellekymmenelle, jos kaikki haluavat tulla. Etsimme silloin isomman tilan. Perinteiseen voittajahuoneeseen he eivät mahdu.