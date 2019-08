Härski katumaalaus ilmestyi vasta päällystetylle parkkipaikalle Turussa – ”Viivoja ei saatu, mutta tällainen tuli”

Kotimaa

Härski katumaalaus ilmestyi vasta päällystetylle parkkipaikalle Turussa – ”Viivoja ei saatu, mutta tällainen t





Turun Nättinummessa Laureuksenkadulla sijaitsevan kerrostalon pysäköintialueelle ilmestyi sunnuntain vastaisena yönä hämmentävää ”katutaidetta”.– Joku maalasi ilmeisesti yön aikana pysäköintipaikalle isokokoisen ”kirkkoveneen”, talossa asuva turkulaismies kertoi IS:lle.Miehen mukaan maalausta ei ole toteutettu katuliiduilla.– Kunnon maalia se näyttää olevan, hän sanoi.Kuvat erikoisesta katutaiteesta ottanut mies kertoi ihmetelleensä asiaa naapureidensa kanssa. Kyseessä on kaupungin vuokratalo.– En tiedä, onko joku jo ottanut yhteyttä Turun kaupunkiin. Parkkipaikka on päällystetty melko hiljattain, ja olemme odotelleet, että siihen maalattaisiin parkkiruudut. Näköjään kävi niin, että viivoja ei saatu, mutta tällainen tuli, mies hymähti.Hän on pahoillaan siitä, että piha-alue on joutunut ilkivallan kohteeksi.– Siitähän tässä on selvästi kyse, olkoonkin huumorilla tehty. Joku tällaiset siivoukset aina lopulta maksaa. Ja ymmärrän hyvin, ettei tämäntyyppinen kyseenalainen taide todellakaan jaksa kaikkia hymyilyttää.