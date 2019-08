Kotimaa

Kolmen asunnon talo tulessa Raumalla – yksi ihminen kuljetettu sairaalahoitoon

25.8. 19:44

Puutalon arvioidaan tuhoutuvan tulipalossa kokonaan.

Raumalla Rautatienkadulla kolmen asunnon rakennus tuhoutuu kokonaan tulipalossa, arvioidaan Satakunnan pelastuslaitoksesta. Talosta on kuljetettu yksi ihminen sairaalahoitoon. Hän tuli ulos talosta omin voimin. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole, että talossa olisi sisällä muita ihmisiä, mutta savusukeltajat tarkastavat edelleen tiloja.



Palo on ilmeisesti saanut alkunsa yläkerran asunnoista, ja nyt rakennuksen kattorakenteet ovat tulessa. Paikalla on lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä.



Talo on vajaan 300 neliön kokoinen, mineriittilevypintainen puutalo.