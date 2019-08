Porvoolaisyrittäjä sai aamulla puhelun, joka liittyi yön ampumiseen: ”Olen toimittanut poliisille meidän kaikkien videokameroiden nauhat”

Kotimaa

Porvoolaisyrittäjä sai aamulla puhelun, joka liittyi yön ampumiseen: ”Olen toimittanut poliisille meidän kaikk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi on lähestynyt Porvoon Koneistajantien yrityksiä ja tiedustellut videokameroiden valvontanauhoja.Nimettömänä pysyttelevä yrittäjä kertoo IS:lle, että poliisi soitti hänelle aamulla ja kysyi, haluaako hän auttaa poliisitutkinnoissa.– Olen toimittanut poliisille meidän kaikkien videokameroiden nauhat. Tiedot otettiin meidän serveriltämme, yrittäjä kertoo.Keskusrikospoliisi kertoi aamulla, että Porvoon yöllinen ammuskelu tapahtui Koneistajantiellä. Koneistajantie sijaitsee Ölstensin teollisuusalueella.Kahta virkatehtävissä olevaa poliisia kohti ammuttiin puolen yön jälkeen. Epäillyt tekijät ovat vapaalla jalalla.Yrittäjä kertoo, että levottomuudet ovat lisääntyneet Koneistajantiellä parin viime vuoden aikana. Tavaraa on varasteltu teollisuushallien pihoilta. Pariin konehuoneeseen on murtauduttu.Yrittäjä on tehnyt rikosilmoituksia. Pari kuukautta sitten hän ilmoitti poliisille polttoainevarkaudesta.Kahta poliisia ammutiin Koneistajantiellä viime yönä. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan ampuminen tapahtui, kun poliisit olivat hoitamassa virkatehtävää.Poliisi tiedotti yöllä eristäneensä tapahtumapaikan. Paikalla oli yöllä runsaasti poliiseja, mukaan lukien poliisin karhuryhmä.Keskusrikospoliisi kertoo, että molemmat poliisit saivat tilanteessa sairaalahoitoa vaativia vammoja.Toisin kuin julkisuudessa on kerrottu, tapaukseen liittyen ei ole vielä saatu kiinni epäiltyjä. Poliisi jatkaa epäiltyjen aktiivista etsintää.