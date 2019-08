Kotimaa

Helsingin Rautatientorin metroasema aukeaa aikaisintaan maanantaina

Helsingin Rautatientorin metroasema aukeaa aikaisintaan maanantaina

24.8. 15:21

Metroasemalle tulvi aiemmin tällä viikolla vettä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Rautatientorin metroasema aukeaa aikaisintaan maanantaina, kertoo Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) tiedotteessaan. Muuten metroliikenne toimii nyt koko linjalla.



HKL kertoo, että Rautatientorin aseman siivous ja kuivatus ovat käynnissä. Metroaseman ohi ajaminen on HKL:n mukaan turvallista. Asema aukeaa, kun tilat on saatu siivottua ja desinfioitua ja tekniset järjestelmät varmistettua.



Perjantaina metroa liikennöitiin Rautatientorille metroasemalle tulvineen veden vuoksi kahdessa osassa. Lauantaina metroa on jälleen alettu liikennöidä yhtenä linjana, mutta Rautatientorin aseman ohi junat ajavat pysähtymättä.