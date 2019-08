Kotimaa

Kaksi tuoretta miljonääriä halasi kyynelten virratessa K-Supermarketin aulassa – ”Olitko sinäkin? Niin minäkin

Ilta-Sanomat oli paikalla, kun kaksi tuoretta miljonääriä tapasi sattumalta toisensa. He molemmat olivat mukana 50 hengen porukassa, joka pelasi kaupassa lähes 92 miljoonaa euroa voittaneen Eurojackpot-rivin.– Olitko sinäkin? Niin minäkin! Eläkeläisnaiset iloitsivat ja halasivat toisiaan monen monta kertaa kyynelten virratessa.Ilta-Sanomat on saanut vahvistuksen, että naiset kuuluivat voittajaporukkaan.Molemmat naisista kertoivat medialle mielellään voitostaan, mutta eivät halua nimeään julkisuuteen. Olo tuntui vielä pökertyneeltä.– Tarkistin aamulla rivin puhelimestani, enkä uskonut sitä todeksi. Soitin sitten pojalleni, joka luki tuoreesta uutisesta, että voitto on todella tullut täällä Herkkupadassa pelatulle riville. Sitten aloin uskoa, toinen naisista kertoi.Nainen on osallistunut kaupan peliporukkaan satunnaisesti. Nyt hän oli mukana pidemmän tauon jälkeen. Osallistuminen kannatti, sillä nyt häntäkin odottaa noin 1,8 miljoonaa euroa. Nainen aikoo ensin maksaa pois putkiremonttilainan. Myöhemmin odottaa kodinvaihto.– Asun kolmannessa kerroksessa, eikä talossa ole hissiä. Nyt voin toteuttaa haaveeni hissi- tai rivitalosta.Nainen aikoo myös auttaa taloudellisesti poikaansa, joka oli juuri ostanut oman asunnon.– Mutta ensin varmistan oman loppuelämäni.Toinen tuore miljonääri kaavailee hänkin auttavansa lapsiaan. Nainen aikoo esimerkiksi ostaa pääkaupunkiseudulla asuvalle tyttärelleen oman asunnon. Myös oma koti saattaa mennä vaihtoon.– Kysyin jo mieheltäni, että muutetaanko rannalle. Hän sanoi suostuvansa. Aiomme vaihtaa myös auton.Pariskunta huomasi voiton jo perjantai-iltana, mutta ei oikein uskonut sitä. Tilanne valkeni kunnolla vasta lauantaiaamuna. Silloin nainen uskaltautui soittamaan sisaruksilleen ja kertomaan jymyuutisen.Syntyperäinen siilinjärveläinen on tyytyväinen, että lähes 92 miljoonan euron potti jakaantui useammalle.– Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen tähän summaan. Se tulee tarpeeseen meistä monelle.Nainen saapui lauantaina K-Supermarket Herkkupataan ruokaostoksille yhdessä miehensä kanssa. Vaikka hän on pian miljonääri, ostoslista oli samanlainen kuin aina.– Maitoa, piimää, banaania ja ehkä mandariineja, jos ne ovat hyvännäköisiä. Ei tässä aleta hurjastella.Ennen ostoksille lähtöään nainen näytti vielä, minkä verran hän voitti Eurojackpotista viikko sitten. Kämmenellä oli 50 sentin kolikko.