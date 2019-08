Kotimaa

72-vuotiasta miestä etsitty läpi yön Suonenjoella – etsinnöissä mukana puolustusvoimien helikopteri

Poliisin mukaan 72-vuotias Tuomo Karjalainen on ollut kateissa perjantaista iltakahdeksasta lähtien. Häntä etsitään Suonenjoen Kutujärven maastosta.Poliisi sai ilmoituksen katoamisesta illalla kello 22.34. Yöllisissä etsinnöissä on ollut mukana neljä poliisikoiraa, useampia poliisipartioita ja puolustusvoimien helikopteri.Etsinnät ovat jatkuneet keskeytymättöminä läpi yön. Poliisi jatkaa etsintöjä lauantaina.Kadonnut mies on poliisin mukaan pienikokoinen. Hänellä oli kadotessaan päällään maastopuvun housut, harmaa pusero ja musta lippalakki.Poliisi pyytää havaintoja Tuomo Karjalaisesta hätänumeroon 112.