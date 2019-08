Kotimaa

Eurojackpotin 90 miljoonan euron päävoitto Suomeen!

EUROJACKPOTIN

Yllä olevalla videolla esitellään lottovoittajien kabinettia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

90 M € kierros 34/2019 (paikkakunta tiedotetaan lauantaina klo 9)

(paikkakunta tiedotetaan lauantaina klo 9) 18 M € kierros 46/2018 Espoo

90 M € kierros 6/2018 Loimaa (5 osuuden porukka)

41,6 M € kierros 42/2017 Savonlinna

46,5 M € kierros 27/2017 Tampere

87 M € kierros 15/2017 Tampere (3 osuuden porukka)

10,0 M € kierros 19/2016 Espoo

19,4 M € kierros 3/2016 Tammisaari

38,9 M € kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)

46,1 M€ kierros 30/2015 Turku

23,3 M€ kierros 23/2015 Kotka

17,8 M€ kierros 52/2014 Jämsä (10 osuuden porukka)

61,2 M€ kierros 37/2014 Espoo

57,3 M€ kierros 14/2014 Akaa (10 osuuden porukka)

21,3 M€ kierros 39/2013 Teuva

29,5 M€ kierros 04/2013 Seinäjoki