Kotimaa

Illan sateet jäivät odotettua pienemmiksi – Rautatientorin metroasema tuskin auki vielä aamulla

Vesivahingontorjunta

https://twitter.com/brankkarit/status/1164949726221000705

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veden

Rautatientorilla