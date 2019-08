Tuttavansa erittäin julmasti murhanneille nuorille elinkautiset tuomiot – Oikeus: uhri ei ollut antanut mitään aihetta henkirikokseen

Kotimaa

Tuttavansa erittäin julmasti murhanneille nuorille elinkautiset tuomiot – Oikeus: uhri ei ollut antanut mitään

Vuonna 1998 syntyneet mies ja nainen saivat perjantaina elinkautiset murhatuomiot Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa Lappeenrannassa niin sanotusta takakonttisurmasta.Kyseessä oli lappeenrantalaiskaksikon yhdessä toukokuussa 2018 tekemä poikkeuksellisen julma surmatyö, jossa henkensä menetti kaksikon tuttava, 1997 syntynyt savitaipalelainen mies.jasaivat lisäksi tuomiot törkeästä ryöstöstä, lievästä maksuvälinepetoksesta, hautarauhan rikkomisesta sekä vahingonteosta.Niuvanniemen vankimielisairaalassa hoidettavana oleva Rantala oli mielentilatutkimuksen mukaan alentuneesti syyntakeinen. Sen sijaan hänen rikoskumppaninsa Sirkiä oli mielentilatutkimuksen perusteella syyntakeinen eli ymmärsi tekojensa seuraukset.Heidät tuomittiin korvaamaan oikeudenkäynti- ja muita kuluja sekä maksamaan yhteisvastuullisesti 15000 euron kärsimyskorvaukset uhrin vanhemmille ja 12000 euron korvauksen tämän pikkusiskolle.Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.Murhaan päättynyt tapahtumasarja alkoi Lappeenrannassa toukokuun 21. päivänä 2018. Uhri ja Rantala olivat aluksi Rantalan asunnolla, kunnes he illalla hakivat Sirkiän auton kyytiin ja ajelivat kolmisin laajalla alueella ympäri Etelä-Karjalaa.Sirkiä ja Rantala pakottivat uhrin antamaan puhelimensa, pankkikorttinsa ja tunnuslukunsa tekijöille, pahoinpitelivät uhria ja laittoivat tämän sidottuna ja viillettynä auton takakonttiin.Yöllä he tappoivat uhrin autiolla sairaala-alueella oikeuden mukaan poikkeuksellisen julmalla tavalla.Tämän jälkeen kaksikko kävi kuollut mies takakontissaan hakemassa Lappeenrannan McDonalds´in autokaistalta syötävää. Aamuyöllä Saimaan rannalla he valelivat auton ja siellä olleen ruumiin bensalla ja sytyttivät ne tuleen.Ainoaksi motiiviksi murhaajat esittivät sen, että he olivat muutama päivä ennen surmatyötä joutuneet jonkin aikaa odottamaan uhrin lupaamaa kyytiä lappeenrantalaisessa parkkitalossa.Oikeus piti surmatyötä murhaksikin poikkeuksellisen törkeänä. Raskauttavaa oli oikeuden mukaan se, että uhri ei ollut antanut mitään aihetta henkirikokseen.Oikeudessa Sirkiä ja Pola syyttelivät toisiaan ja väittivät toimineensa toisen pelottelemana ja pakottamana, mutta oikeus katsoi heidän suunnitelleen ja toteuttaneen rikokset yksissä tuumin.He muun muassa olivat viestitelleet suunnitelmasta ”kouluttaa” uhria. Pola oli lähettänyt Sirkiälle väkivaltaisen videoklipin ja viestin ”Plan B”, ja he myös viestittelivät ruumiin hävittämisestä.