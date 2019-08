Kotimaa

Keskustan Joonas Könttä suosittelee Veikkauksen toimitusjohtajan vetävän johtopäätökset ja eroavan

Keskustelu Veikkauksen mainonnan ja peliautomaattien ympärillä ei laannu.Kansanedustaja(kesk) ihmettelee, miksei Veikkauksen toimitusjohtajakanna vastuutaan nykymuotoisen Veikkauksen suurimman julkisuuskriisin keskellä.– Kohu Veikkauksen ympärillä on jatkunut jo viikkokaupalla, mutta yhtiön toimitusjohtaja Sarekoski leikkii kuurupiiloa. Varatoimitusjohtajapuolustaa toimintaa mitä erikoisimmin sanakääntein toimitusjohtajan ollessa joko lomalla tai piilossa, Könttä ihmettelee.

Miten Sarekosken tulisi kantaa vastuunsa? Tulisiko hänen jättää paikkansa ja erota?

Sekä Sarekoskella