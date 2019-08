Kotimaa

Metroliikenne poikki Helsingin keskustassa vesivuodon takia – katkoksen arvioidaan kestävän tunteja

Matkustajia ei evakuoitu

Metroliikenne on kokonaan poikki Helsingin keskustassa vesivuodon takia Helsingin yliopiston ja Ruoholahden asemien välillä. Helsingin seudun liikenteestä arvioidaan, että katko voi kestää puoleen yöhön asti.Aiemmin aamupäivällä suljettiin Helsingin rautatieaseman metron laituritaso tulvineen sadeveden vuoksi. Metrot eivät pysähtyneet rautatieaseman laiturilla, ja alas asemalle vievät liukuportaat otettiin pois käytöstä.Tulvimisen pahentuessa HKL katkaisi pelastuslaitoksen pyynnöstä metroliikenteen koko metron alueelta. Puoliltapäivin oli saatu otettua käyttöön uudelleen metron rataosuudet Ruoholahdesta länteen ja Helsingin yliopistolta itään.Rautatientorin ja Kampin metroasemat ovat kokonaan suljettuina toistaiseksi.Myös kaupungin ydinkeskustassa sijaitseva Elielinaukion parkkihalli on tulvinut, pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan. Tilannekeskuksen mukaan pysäköintitaloon on valunut rankkojen sateiden takia "hyvin paljon vettä".Palomestarit epäilevät, että parkkihalliin tulvivan veden syy on kaupungin viemäriverkoston katkennut runkoputki.Metron matkustajia ole tarvinnut evakuoida asemien väliltä, eikä yhtään metrojunaa ole jäänyt jumiin asemien välille metrotunneleihin tai metroradan muihin osiin, kerrottiin metrovalvomosta. Yhden junan matkustajat ohjattiin pois metrovaunuista Kampin asemalla.HSL tiedottaa tilanteen kehityksestä häiriötiedottein internetissä.Metrovalvomo kertoi kuuluttavansa liikennetilanteesta säännöllisin väliajoin metroasemille sekä tiedottavansa tilanteesta asemien laituritauluilla. Metrojunien kuljettajat puolestaan tiedottavat sisällä vaunuissa oleville.Helsingin poliisin päivystyksestä kerrottiin STT:lle kello 12.40, ettei poliisin tietoon ole tullut, että metrokatkos olisi aiheuttanut liikennehaittaa keskustan muulle liikenteelle.