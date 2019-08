Kotimaa

Tulviva vesi solahti Elielin parkkihalliin – EuroParkin toimitusjohtaja: ”Autot eivät ole vahingoittuneet”

Kova sade on saanut veden tulvimaan metroasemille ja parkkihalleihin Helsingissä. Metrot eivät toistaiseksi pysähdy Rautatientorin metroasemalla. Se johtuu sateen aiheuttamasta vedestä aseman teknisissä tiloissa.Sadevesi räjäytti paineviemärin Elielinaukion alapuolella tunnelissa Helsingin ydinkeskustassa.Yksi Helsingin isoista parkkihalleista on EuroParkin operoima P-Eliel.IS kysyi, mikä on tilanne Elielin hallissa.– Vesi on tulvinut huoltotunneliin. Vesi on jäänyt sinne eikä pysäköintitasolla ole vettä. Autot eivät ole vahingoittuneet, EuroPark Finland Oy toimitusjohtajakertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, ettei halliin päästetä uusia asiakkaita juuri nyt.– Hallissa olevat autot pääsevät kyllä pois hallista, kunhan viranomaiset sen sallivat, hän kertoo.