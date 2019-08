Kotimaa

Kommentti: Putinilla oli huonot neuvot – kumous tulee kuitenkin

Mellakointi voidaan estää kovalla kädellä, mutta kumous uhkaa aina.

Kiinalainen mellakka

Kova neuvo

Valtiossa kuin valtiossa asiat menevät ennemmin tai myöhemmin aina vikaan.