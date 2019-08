Kotimaa

Kuvat: Tällaista jälkeä raisu rankkasade sai aikaan Helsingissä

Rankkasade rojahti perjantaina aamulla Etelä-Suomeen. Helsingissä vesi on tulvinut parkkihalleihin ja vedentulo on vaikeuttanut metroliikennettä.

Otitko videon tai kuvan rankkasateesta tai tulvasta? Lähetä se IS:n WhatsAppiin numeroon 040 660 9019





































Etelä-Suomi on saanut perjantaina niskaansa kovan vesiryöpytyksen. Ilmatieteen laitos on antanut rankkasadevaroituksen Uudellemaalle. Varoitusraja on 7 milliä tunnissa tai 20 milliä vuorokaudessa.Ilmatieteen laitoksen mukaan eniten vettä on kertynyt aamuviiden ja kymmenen välillä Helsingissä Kaisaniemen havaintoaseman kohdalla, 55,9 millimetriä. Espoon Tapiolassa kertymä on ollut 47,5 millimetriä.Katso alta kuvia Helsingistä perjantaiaamulta.