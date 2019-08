IS seuraa vesiryöpytystä hetki hetkeltä: Ilmatieteen laitos antoi varoituksen, teitä suljettu, polttoainesäiliö kaatui – rankkasade piiskaa Etelä-Suomea

Pääkaupunkiseudulla on satanut niin paljon vettä, että Ilmatieteen laitos on antanut rankkasadevaroituksen Uudellemaalle. Varoitusraja on 20 milliä tunnissa tai 50 milliä vuorokaudessa.

Päivystävä meteorologi Nina Karusto uskoo, että rajat rikkoutuvat pian. Karusto kertoo, että aamun aikana vettä on tullut Espoossa noin 19 milliä tunnissa.

–Se, että tulee 19 milliä tunnissa, voi kuurosateissa voi hyvinkin toistua muutaman vuoden välein. Reilun 20 millin kertymät ovat sen sijaan harvinaisia, Karusto sanoo.