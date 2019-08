Kotimaa

Viikonloppuna poutaantuu ja helle tekee tuloaan

SÄÄ Perjantaina sadetta leviää Suomeen lounaasta ja tuuli voimistuu.

Lännessä aamu on jo sateinen. Idässä sekä Etelä-Lapissa sataa reipasta tahtia päivän mittaan. Sadealueen yhteydessä myös ukkonen on mahdollinen etenkin etelässä ja maan keskivaiheilla. Lapissa, eteläisintä osaa lukuun ottamatta saadaan hetken hengähdystauko ja päivä on enimmäkseen poutainen.



Lauantaina, perjantaina yli kulkenut, matalapaine vaikuttaa vielä maan itäpuolella ja sateita on yhä liikkeellä. Niitä esiintyy tosin vähemmissä määrin ja paikallisemmin. Lounaassa voimistuva korkeapaine pääsee jo hieman vaikuttamaan ja sää on poutaisempi.



Sunnuntaina maan eteläpuolella oleva korkeapaine pääsee vaikuttamaan entistä vahvemmin. Atlantilta saapuvat sateet työntyvät kauemmaksi kastellen vielä kuitenkin maan pohjoisosan, etelässä sää on jo laajemmin poutainen.



Päivälämpötiloiltaan viikonloppu on tavanomaisen elokuinen vaihdellen etelän noin 20 asteesta Lapin noin 15 asteeseen, mutta viikonvaihteessa on huomattavissa sään asteittaista vaihtumista kohti mahdollisia hellelukemia.







