Liki vaarallinen rankkasade piiskaa Helsinkiä – kauppakeskus Kaareen mennyt teleasentaja-Sami törmäsi lorisevaan yllätykseen

Kotimaa

Liki vaarallinen rankkasade piiskaa Helsinkiä – kauppakeskus Kaareen mennyt teleasentaja-Sami törmäsi loriseva

Kauppakeskus Kaaressa Helsingin Kannelmäessä Kantelettarentiellä työmatkallaan perjantaiaamuna pistäytynyt asiakas koki erikoisen yllätyksen.– Kauppakeskuksen sisälle tuli paljon vettä useammasta kohdasta. Liikuin pääoven lähistölle ja kuvasin erikoisen tilanteen. Vartijat olivat jo paikalla suojaamassa aluetta, talotekniikan alalla teleasentajana töitä tekevä vantaalainen 43-vuotias Sami Mäenpää https://www.is.fi/haku/?query=sami+maenpaa kertoo Ilta-Sanomille.

Saitko tietoosi käyntisi aikana, miten vesi pääsi rakennuksen sisään? Olisiko kyse putkirikosta vai tulviko sadevesi sisälle?

Ilmatieteen laitos: Lähellä rankkasadevaroituksen lukemia