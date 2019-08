Kotimaa

Sinilevä jatkoi vähenemistään – järvillä viileä sää on pitänyt kukinnot kurissa

22.8. 14:14

Oman lähirannan tilanne kannattaa tarkastaa etukäteen.

Sinilevän määrä merillä ja järvillä on jatkanut vähenemistään elokuun kulkiessa kohti loppuaan, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Sinilevää on tänä kesänä nähty järvillä keskimääräistä vähemmän viileän ja epävakaisen sään vuoksi.



Oman lähirannan tilanne kannattaa silti tarkastaa etukäteen, sillä rannikolla sinilevätilanne voi vaihdella lyhyidenkin etäisyyksien välillä huomattavasti ja muuttua nopeasti, Syke muistuttaa.



Merellä sinileviä on yhä melko runsaasti veteen sekoittuneena eteläisillä ja lounaisilla merialueilla.