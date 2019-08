Kotimaa

Haminan paloasema sai hälytyksen tulipalosta omaan osoitteeseensa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymenlaakson pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta torstaina kello 0.38 Hallikarintielle. Osoite oli pelastajille tuttu, sillä Haminan paloasema toimii samassa rakennuksessa.– Haminan paloaseman kanssa samassa rakennuksessa toimivan yrityksen teknisissä tiloissa oli syttynyt tulipalo, päivystävä palomestari Timo Kuossari https://www.is.fi/haku/?query=timo+kuossari kertoo Ilta-Sanomille.– Se on harvinaista. Urallani on sattunut vain kerran samoin vuosia sitten aivan toisella paloasemalla, hän kertoo.Aiheesta kertoi aiemmin Iltalehti https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2233a381-dc7b-46bd-b28f-afb2c9676010

Miten harvinaista on se, että tulipalo on samassa rakennuksessa kuin paloasema?

– Se on harvinaista. Urallani on sattunut vain kerran samoin vuosia sitten aivan toisella paloasemalla, hän kertoo.Kuossari kertoo, että automaattinen paloilmaisinjärjestelmä teki nopeasti hätäilmoituksen. Kyseessä oli silti vaativa tehtävä, sillä palo alkoi rakennuksen toisessa kerroksessa.– Eväät olisivat olleet suurempaankin tulipaloon. Paikalle tuli Haminan yksikön lisäksi yksiköitä Kotkasta ja VPK:n yksiköitä Pyhtäältä. Tulipalo syttyi rakennuksen toisessa kerroksessa. Sammutustyöt kestivät runsaan tunnin, hän sanoo.Tulipalon vahingot rajoittuivat tekniseen tilaan, jossa oli ilmastoinnin konehuone.– Kyse on pitkälti savuvahingoista, hän kertoo.Haminan paloasema toimii väistötiloissa Hailikarintiellä sijaitsevassa teollisuushallissa, kun varsinaisen aseman sisäilmaongelman syitä korjataan.