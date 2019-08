Kotimaa

Haminalainen yrittäjä ajoi bussilla Putinia vastaan – ”Tervetuloa V. V. Putin. Olkaa hyvä ja auttakaa minua.”

V. V. Putin. Olkaa hyvä ja auttakaa minua.”Tämä venäjänkielinen teksti oli haminalaisen matkailuyrittäjänHelsingissä liikkuneen mielenosoitusbussin kyljessä keskiviikkona.Ahonen halusi toivottaa presidenttivierailulle Suomeen ja kiinnittää tämän huomion Charlotte-risteilylaivansa vuosiksi venyneeseen takavarikkoon Viipurissa.– Liikuimme bussilla noin kello 12:sta lähtien noin kello kuuteen illalla muun muassa Mannerheimintiellä ja Tehtaankadulla. Venäjän suurlähetystön luona on valvontakamerat, joihin tämä viesti on varmasti tallentunut, kertoo Japi-Matkat-yhtiön omistava Ahonen.Linja-auto oli myös jonkin aikaa parkkeerattuna Ateneumin edessä.Mielenosoitustekstin sanamuoto on hyvin kohtelias verrattuna siihen, mitä Ahonen todella ajattelee.– Sanonko suoraan, miksi tämä mielenosoitus tehtiin? Kun tarpeeksi seuraa näitä Venäjän törmäilyjä, niin hihat palavat hiljaisemmaltakin mieheltä.ja kiukun syynä on Ahosen kaksi vuotta kestänyt piina Charlotte-laivan kanssa Venäjällä.Ahosen yhtiön omistama alus on kesäkuusta 2017 lähtien ollut takavarikoituna Viipurissa sen jälkeen, kun Venäjän tulliviranomaiset pidättivät Ahosen ja Charloten risteilymatkan päätteeksi Viipurin vesillä.Viranomaiset kuulustelivat Ahosta 15 tuntia epäiltynä niin sanotusta kabotaasirikoksesta eli luvattomasta sisäisen liikenteen harjoittamisesta toisen valtion alueella.Sen jälkeen yrittäjä päästettiin odottamaan syytteitä vapaalla jalalla, mutta Charlotte jäi takavarikkoon Viipuriin ja on siellä edelleen.on käytännössä menettänyt jo kolmen kesän tulot, joita olisi Charloten risteilyillä voinut ansaita.Ahosta epäiltiin kabotaasirikoksesta, mutta syytteitä ei koskaan nostettu. Sen sijaan hänen tapaustaan palloteltiin edestakaisin Viipurin ja Pietarin tuomioistuimissa niin kauan, että koko asia vanhentui.– Eilen Viipurin kaupunkioikeus teki päätöksen siitä, että asia on loppuun käsitelty, eikä oikeuskäsittelyä enää jatketa, sanoo Ahonen.Venäjän lainsäädännön mukaan lievien rikosten syyteoikeus vanhenee, mikäli syytettä ei nosteta kahden vuoden kuluessa.Tiistainen oikeuden päätös siis vapautti Ahosen lopullisesti mahdollisesta rikossyytteestä, mutta ei vapauttanut Charlotte-laivaa.Se on edelleen Viipurissa Venäjän ulosottoviranomaisten hallussa, jotka yrittävät nyt saada laivan myytyä. Viranomaiset ovat tarjonneet laivaa Ahoselle, mutta tämä ei ole suostunut maksamaan omasta laivastaan.– Elokuussa laivaa yritetään myydä seitsemällä miljoonalla ruplalla. Jos se ei mene kaupaksi, laivaa yritetään myydä myöhemmin hieman halvemmalla. Jos se ei vieläkään mene kaupaksi, alusta tarjotaan ostettavaksi minulle, sanoo Ahonen.Ahonen pitää tilannetta pöyristyttävänä, mutta ei toistaiseksi tiedä keinoa saada laivaansa takaisin Suomeen maksamatta siitä.on tyytyväinen mielenosoitusbussinsa saamaan huomioon, vaikka venäjää taitamattomille suomalaisille tekstin sanoma ei avautunutkaan.Ensimmäisenä Ahosen mielenosoitusbussista uutisoi pietarilainen Fontanka-uutistoimisto verkkosivullaan keskiviikkona illansuussa, joten tieto mielenosoituksesta levisi Venäjällekin.Monet venäjänkieliset myös tulivat bussin luo keskustelemaan Ahosen kanssa ja kysymään mistä on kysymys.Ahosen mukaan esimerkiksi Viipurissa asuva, väitöskirjaa tekevä nuori nainen oli tapauksesta kiinnostunut ja lupasi välittää tietoa tapauksesta kotimaassaan.– Englantia puhuva mies kysyi minulta mitä bussin kyljessä lukee, ja kerroin tilanteen. ”Unbelievable”, hän sanoi. Sanoin, että uskomatonta se tosiaan on, mutta sellainen Venäjä on, sanoo Ahonen.Venäläinen mies puolestaan oli takertunut mielenosoituskyltissä olleeseen virheeseen, joka koski auttakaa minua -tekstiä. Kyltissä luki menja, kun siinä olisi pitänyt lukea mne.– Sanoin sille miehelle, että itsekin puhut suomea korostuksella, totesi Ahonen.