Kotimaa

Putin moitti Yhdysvaltojen ohjuskoetta Helsingissä – ”Meille se tarkoittaa uutta uhkaa”

Juuri nyt

Venäläistoimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putin

kysyi molemmilta presidenteiltä, keskustelivatko he Yhdysvaltojen tekemistä ohjuskokeista.Niinistöltä kysyttiin myös, miten Eurooppa vastaa siihen, jos Yhdysvallat haluavat sijoittaa ohjuksia Eurooppaan. Kysymyksessä painotettiin sitä, että Suomi on EU:n puheenjohtajamaa.Niinistö totesi aluksi, että Yhdysvalloista on kerrottu, että ohjuksia ei aiota sijoittaa Eurooppaan.Hän viittasi vastauksessaan Yhdysvaltojen vetäytymiseen ohjussopimuksesta.– Se, että nyt vallitsee sopimukseton tila, on ongelmallinen.Putin taas sanoi olevansa pettynyt Yhdysvaltojen toimintaan. Hän ei kertomansa mukaan ole kuullut, ettei Yhdysvallat aikoisi sijoittaa keskipitkän matkan ohjuksia Eurooppaan.– Venäjä ei aio asettaa ohjuksia mihinkään, ennen kuin on havaintoja siitä, että jonnekin päin maailmaa on sijoitettu vastaavanlaisia yhdysvaltalaisia asejärjestelmiä.Putin sanoi, että Yhdysvaltojen ohjuskokeet rikkovat INF-sopimuksen normeja ja Yhdysvallat aloitti testaukset liian aikaisin sopimuksesta poistumisen jälkeen.INF-sopimus on sopimus, joka hävitti keskimatkan euro-ohjukset Euroopasta vuosiksi 1987–1991. Yhdysvallat on hiljattain vetäytynyt sopimuksesta.Yhdysvaltojen puolustusministeriö kertoi maanantaina, että Yhdysvallat on testannut keskimatkan ohjusta.– Meillä on kaikki syyt olettaa, että valmistelutyöt sellaiselle ohjuksen laukaisulle ovat alkaneet jo pitkään ennen kuin Yhdysvallat lähtivät sopimuksesta, Putin painotti.myös esitti toiveen vuoropuhelusta Yhdysvaltojen kanssa, mutta sanoi, että Venäjä tulee vastaamaan Yhdysvaltojen asevarusteluun tarvittaessa.Putin sanoi myös olevansa huolissaan Yhdysvaltojen ohjusten modernisoidusta tekniikasta, jonka myötä ohjus voidaan laukaista myös maan päältä.– En usko, että amerikkalaiset informoivat eurooppalaisia partnereita siitä, minkälainen ohjelmisto laukaisulaitteissa on. Meille se tarkoittaa uutta uhkaa, johon vastaavalla tavalla on reagoitava.– Olen samaa mieltä presidentti Niinistön kanssa siitä, että me tarvitsemme [Yhdysvaltojen kanssa] dialogia asiasta, mutta toistaiseksi sellaista vuoropuhelua ei ole ollut olemassa. Olemme valmiita käymään vuoropuhelua, mutta Venäjän turvallisuus tulee silti olemaan taattu.