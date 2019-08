Valtava sonni ilmestyi naapurin ikkunan taakse, jälkiä ja jätöksiä kaikkialla – Laukaan villinautojen omistaja: ”Tilanne on harmillinen”

Kotimaa

Valtava sonni ilmestyi naapurin ikkunan taakse, jälkiä ja jätöksiä kaikkialla – Laukaan villinautojen omistaja





Villiintynyt nautalauma jatkaa karkuteillä Laukaan Vehniällä. Kun Ilta-Sanomat saapui nautojen kotitilalle, niiden isäntä iski parhaillaan kirveenperällä uusia aidanseipäitä piha-aitaukseen.– Eläinten kiinnisaamiseksi on annettu kaksi viikkoa aikaa. Huomenna hirvimiehet alkavat ajamaan lehmiä aitaukseen ja yritämme saada pihan tarvittavaan kuntoon, nimettömänä pysyttelevä isäntä sanoi.Viranomaiset tekivät tiistaina päätöksen villiintyneen lauman lopettamisesta. Operaatio voi kestää päiviä, jopa viikkoja.– Tilanne on harmillinen, mutta toivon, että saisin vielä pitää eläimistä huolta, isänsä vanhalla kotitilalla 12-vuotiaasta asunut mies sanoo.Tilalla oli alunperin 100 nautaeläintä, mutta toukokuun lopussa aloitetun eläinten poiston yhteydessä huomattiin, että noin 40 nautaa oli karkuteillä. Joukossa on sonneja, lehmiä, vasikoita ja hiehoja. Kunta on varoittanut asukkaita ja Vehniäntien ympäristössä liikkuvia naudoista, jotka ovat ihmisarkoja, nopealiikkeisiä ja vauhkoontuvat helposti. Isoimmat karkuteille olevat eläimet ovat täysikasvuisia yli tonnin painavia sonneja.Naudat ovat vaeltaneet jo kuukausia naapuruston pihamailla, lähimetsissä, niityillä ja pelloilla aivan Peurungan kylpylähotellin ja golfkentän tuntumassa. Tiistain vastaisena yönä kahdessa laumassa kulkeneet villiintyneet ja arvaamattomina pidetyt naudat liikkuivat myös maanteillä, mikä sai lopulta virkakoneiston toimimaan.Naapuritilojen asukkaat ovat kyllästyneet tilanteeseen. Pihamaat ovat täynnä nautojen jälkiä ja jätöksiä. 27 naudan joukko oli keskiviikkona aamulla niiden kotitilan naapuritalon pihalla, aivan päärakennuksen edustalla.Vehniäntien varressa metsätöistä tavoitettu laukaalainen urakoitsijasanoo, että hankala tilanne on jatkunut pidemmän aikaa.– Isäntä on mukava mies, mutta tilanne on vuoden mittaan repsahtanut. Lehmiä on yritetty jo keskikesällä tainnuttaa nukutuspyssyillä, mutta tulosta ei ole tullut.Ilta-Sanomat jäljitti villiintyneitä eläimiä lähimetsiköissä ja pelloilla noin kahden tunnin ajan. Ammuntaa kuului, mutta lähestyttäessä eläimistä ei alkuun saatu ainuttakaan näköhavaintoa. Pitkän metsässä rämpimisen jälkeen Ilta-Sanomat pääsi vihdoin nautojen jäljille ja löysi karkuteillä olevan lauman Karisuon niityltä, noin kolmen kilometrin päästä Peurungan lomakeskuksesta. Ihmisarat naudat jatkoivat pian matkaansa seuraavalle pellolle kotitilansa suuntaan kovan mylvinnän saattelemina.