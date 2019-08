Kotimaa

Venäjä-tutkija: Putin käytti Helsinkiä hyväkseen tuodakseen viestiä muulle maailmalle

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oli totta kai sovittu Venäjän hallinnon ja valtiota lähellä olevan median kanssa, mitä asioita tuodaan esille tiedotustilaisuudessa.

Oheiselta videolta voit katsoa Putinin ja Niinistön koko tiedotustilaisuuden.