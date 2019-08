Kotimaa

Brasilialaispari äimistyi tapahtumista Helsingin keskustassa – googlasivat, mitä ihmettä kaupungissa tapahtuu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















https://www.is.fi/haku/?query=niinistolle

Ilta-Sanomat seuraa Venäjän presidentin vierailua hetki hetkeltä tässä artikkelissa: Suora lähetys: Putinin käyttämä Ilyushin Il-96 matkalla Suomeen, laskeutuminen lähestyy – IS seuraa https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006210902.html