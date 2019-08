Kotimaa

Putinin lentokone nousi mahdollisesti hetki sitten ilmaan Moskovassa





Moskovasta kello 14.51 noussut kone oli tyypiltään Ilyushin Il-96-300 ja rekisteritunnukseltaan RA-96022. Parikymmentä minuuttia sen perään nousi toinen lähes identtinen kone, jonka rekisteritunnus on RA-96021. Ensimmäisenä lentävä on juuri sama koneyksilö, jota Putin on viimekuukausina usein käyttänyt lentäessään Venäjällä ja ulkomailla. Tänään tuo kone lentää tunnuksella RSD177 ja perässä tuleva tunnuksella RSD471.Koneet ovat melko uusia. Edellä lentävä kone on noin kolmevuotias, sitä seuraava puolestaan on tehnyt ensilentonsa kuusi vuotta sitten.Lento Moskovasta kestää tällä konetyypillä noin 1,5 tuntia, joten jos Putin on jomman kumman koneen kyydissä, hän laskeutunee Helsinki-Vantaalle puoli viiden maissa Suomen aikaa.Nyt Suomea lähestyvät lentokoneet ovat vain osa Putinin saattuetta, johon kuuluu usein paljon lentokoneita. Aiemmin iltapäivällä Helsingin lentokentälle laskeutui jo kaksimoottorinen Tupolev-merkkinen niin ikään Venäjän ilmavoimien lentokone.Helsingin lentokentällä on ollut koko päivän käytössä kiitotie 15, jolle laskeudutaan luoteesta kaakkoa kohti. Mikäli Moskovasta lähteneet lentokoneet käyttävät samaa kiitotietä laskeutumiseensa, niiden reitti kulkee Porvoon, Järvenpään ja Nurmijärven yli Helsinki-Vantaalle.Valtionjohtajien koneet saavat usein lennonjohdolta ”etuajo-oikeuden”, eli niin sanotun VIP-statuksen. Silloin muut lentokoneet joutuvat odottamaan kyseisen lentokoneen laskeutumista. Samalla koko lentokenttä saatetaan sulkea hetkeksi.Jutun lentotiedot perustuvat FlightRadar24-sivuston dataan.