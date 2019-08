Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Koulu on pilattu

Jos et osaa luetella Jaakobin poikien nimiä, et ole oppinut koulussa yhtään mitään.Jos tyttö ei opi kutomaan, koulu on epäonnistunut. Pojan pitää oppia veistoa.Noista kun pidämme huolen, maailma paranee silmissä. Niinhän?Syksyn varma merkki on koulujen arviointi.Siellä mitään osata. Oppilaat eivät voi keskittyä. Kauhealla kiireellä vaan kaikkea kaiken aikaa muutellaan.on pätevä arvioimaan kouluja ja opetusta, koska jokainen on käynyt koulua ja se tekee jokaisesta asiantuntijan.Tänä vuonna olemme saaneet kuulla ja lukea huolta siitä, kuinka kouluissa ei opeteta mitään, edellytetä mitään, ei kasvateta ollenkaan eikä tehdä mitään muutakaan.Kokemusasiantuntijoiden kuoron äänenjohtajina toimivat asiantuntijat, jotka todistavat, että muutokset ovat aina olleet pahasta ja niin nytkin. Siitäkin sen näkee, että 2015 PISA-tutkimuksessa Suomi enää ollut maailman huipulla.Kaikki on luonnollisesti uuden opetussuunnitelman eli OPS:n syytä.Asia korjaantuu sillä, että palataan takaisin vanhaan, kunnon kouluun ja hoidetaan opetus kuin silloin ennen.Se ei tietenkään merkitse mitään, että uusi OPS astui voimaan 1.8.2016 eikä sen vaikutus vielä näy PISA-tutkimuksissa.Vielä vähemmän merkitsee se, että tutkimukset eivät osoita koululaitoksen olevan kaaoksessa.On se, koska yhden tuttavan lapsikin oli sitä mieltä.merkityksetöntä on se, että yhteiskunta käy läpi historian suurinta teknologista murrosta, joka on jo vaikuttanut merkittävästi työelämään ja sen asettamiin vaatimuksiin. Samalla lasten elinympäristö, harrastukset, kiinnostuksen aiheet ja melkein kaikki muukin on muuttunut täysin.Jos joku vaatisi, että sairaaloissa potilaita pitää hoitaa samoilla lääkkeillä ja menetelmillä kuin 20 vuotta sitten, häntä pidettäisiin perustellusti hulluna.Jos joku vaatisi, että armeijassa täytyisi soveltaa samanlaisia koulutusmenetelmiä kuin 1980-luvulla, yksikään asiantuntija ei jättäisi ehdotusta tuomitsematta.Jostain syystä kehitys on hyväksyttävää millä elämänalueella tahansa paitsi koululaitoksessa.kriitikko vaatii uudistusten peruuttamista ja perustelee sitä vanhoilla, kunnon ajoilla, se otetaan mukisematta vastaan. Sen ajan koulu valmisti oppilasta maailmaan opettamalla ulkoa vesireitit ja maakuntalaulut. Kyllä niillä pärjää yhteiskunnassa, jossa sosiaalisista taitojen ja omatoimisuuden vaatimus korostuu joka päivä.Ja ei, eivät oppilaat opi niitä Jaakobin poikien nimiä koulussa, mutta autamme heitä tässä nyt.Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.