Kotimaa

Laihian intohimotaposta syytetty nainen haluaa vapauteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taposta

Laihialla viime vuoden heinäkuussa tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta nostettiin aiemmin tällä viikolla tapposyyte. Syytteeseen joutuu 47-vuotias laihialaisnainen.Epäilysten mukaan hän tappoi noin 60-vuotiaan laihialaisnaisen tämän kotona.Uhrissa ei ollut ulkoisia väkivallan merkkejä. IS:n tietojen mukaan epäilty tappo tehtiin tukehduttamalla. Tutkimuksissa on päätelty, että syytetty olisi epäilysten mukaan pitänyt tyynyä uhrin suun edessä, jotta tämä ei pystynyt hengittämään.Teon motiiviksi on epäilty mustasukkaisuutta ja kolmiodraamaa. Uhrin aviomiehellä ja taposta syytetyllä naisella oli nimittäin suhde.syytetty nainen on kiistänyt syyllisyytensä. Tästä syystä tutkintavankeudessa istuva nainen vaatii vapaaksi pääsyä. Hänen vangitsemisasiaansa käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa torstaina.Taposta syytetty nainen vangittiin tuorehkoltaan tapahtuneen jälkeen viime vuonna, mutta hän pääsi viikkoa myöhemmin vapaaksi, kunnes hänet vangittiin taposta epäiltynä uudelleen tämän vuoden toukokuussa.Torstain vangitsemisasian uudelleenkäsittely on kolmas toukokuisen vangitsemisen jälkeen.Tappoasian varsinainen pääkäsittely alkaa Pohjanmaan käräjäoikeudessa 2. syyskuuta. Käsittelyyn on varattu kolme päivää ja yksi varapäivä.Jos nainen tuomitaan syyntakeisena taposta, vähimmäisrangaistus siitä on kahdeksan vuotta ehdotonta vankeutta. Syyttäjän tarkka rangaistusvaatimus selviää kuitenkin vasta käräjäoikeuden istunnossa.