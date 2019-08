Asiantuntija varoittaa Laukaan villinautalaumasta – marjastajaa vastaan voi rynnätä vauhkoontunut 1400 kiloinen aggressiivinen eläin

Kotimaa

Asiantuntija varoittaa Laukaan villinautalaumasta – marjastajaa vastaan voi rynnätä vauhkoontunut 1400 kiloine

Näin kunta toimii

Laukaan kunnalle on syntynyt erikoinen päänvaiva. Asutuksen laitamilla liikkuu villiintynyt ja arvaamaton lauma, jossa on noin 40 nautaa. Joukossa on sonneja, lehmiä, vasikoita ja hiehoja.IS kysyi nautojen käyttäytymisen asiantuntijalta, millaisesta vaarasta voisi olla kysymys, jos ihminen eksyy metsään lauman alueelle.– Naudat ovat isokokoisia eläimiä, enkä menisi väen väkisin marjastamaan kyseiselle alueelle. Pelästynyt nautalauma saattaa juosta silmittömästi, eläinlääketieteen tohtori ja eläinten hyvinvoinnin asiantuntija Laura Hänninen https://www.is.fi/haku/?query=laura+hanninen Helsingin yliopistolta kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, että kesy nauta ei yleensä käy päälle, jotkut naudat laiduntavat kesäisin muutenkin luonnossa, kuten saaristossa. Varovaisuutta pitää silti noudattaa.Täysikasvuisen lehmän paino on 700-950 kg ja sonnin 1200-1400 kg.– Nauta ei ole aggressiivinen eläin, mutta pelästyneenä se voi lähteä silmittömästi juoksemaan, hän kertoo.Yksi isompi riski voi olla hänen mukaansa, jos joukossa on lajin uroksia eli sonneja tai vasikoita emojensa kanssa.– Lauma on lehtitietojen mukaan ollut pitkään luonnonoloissa, mikä voi vaikuttaa niiden käytökseen. Jos laumassa on uros eli sonni ja kiima-aikaisia lehmiä eli naaraita, sonni voi kokea ihmisen lähestymisen pelottavana tai jopa uhkaavana ja lähteä kohti alueensa häiritsijää. Myös omaa jälkeläistään, vasikkaansa puolustava lehmä voi olla arvaamaton, hän kertoo.IS kysyi Laukaan kunnasta, miten lauma nousi ongelmaksi.– Kyse on hyvin isosta lihakarjalaumasta, jonka koko on vähintään 30 ja enintään 40 nautaa. Eläimet ovat eläneet luomunaudan elämää, Laukaan ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+lappalainen kertoo IS:lle.Lappalaisen mukaan karja on alkujaan karannut läheiseltä maatilalta, joka on ollut jo pitkään eläinsuojelutoimien kohteena.– Villi nautalauma havaittiin keväällä 2019. Tilalla on ollut iso karja, josta on lähetetty liki sata eläintä teuraaksi. Siinä vaiheessa, kun eläinten määrä saatiin navetoissa ja pihatoissa alas, niin paljastui, että metsän rajassa pyöriikin villiintynyttä lauma, Lappalainen sanoo.

Kenen vastuulla eläimet ovat?

– Vastuu on tilalla. Nyt on käynyt ilmi, että lauma ei ole enää tilan huostassa, vaan se on jätetty heitteille. Kunnan on siksi ryhdyttävä eläinsuojelulain vaatimiin toimiin, hän kertoo.– Tilalle on annettu siis jo aiemmin kehotukset hoitaa asia. Kunnaneläinlääkäri on puuttunut asiaan. Eläimet ovat tulleet lähelle asutusta ja siksi meidän on kunnassa reagoitava, hän kertoo.

Mitkä ovat seuraavat vaiheet?

– Olemme tehneet eläinsuojelulain 44 pykälän mukaisen päätöksen poistaa eläimet. Tämä tarkoittaa sitä, että ne pyritään saamaan ensisijaisesti takasin tilalle. Jos se ei onnistu, eläimet on lopetettava. Se tapahtuu siten, että kunta pyytää virka-apua poliisilta. Poliisi puolestaan pyytää Suomen riistakeskuksen metsästäjien apua eläinten lopettamiseen. Kustannukset koituvat tilan maksettaviksi, Lappalainen sanoo.