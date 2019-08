IS seuraa: Vladimir Putin tulossa Helsinkiin – laskeutumisesta voi tulla pomppuinen

Suomeen tulee Putinin mukana ydinasesalkku

Putinin seurueessa on mukana mustaa salkkua kantava mies, joka on pukeutunut laivaston univormuun. Salkku, jota hän kantaa, on todennäköisesti Tsheget eli Venäjän presidentin ydinasesalkku.

Tsheget on presidentti Putinin saatavilla aina.

IS kertoi aiemmin, että yleisesti arvellaan, että Venäjällä olisi myös kaksi muuta ydinasesalkkua. Asiasta kirjoittaneen Foreign Policy -lehden mukaan jokaisen salkun sisällä on Venäjän strategisten ydinasejoukkojen komentojärjestelmään yhdistetty päätelaite.

Ilta-Sanomien tekemästä 3D-mallista näkee, millainen ydinasesalkku on. Voit tutkailla sitä täältä.