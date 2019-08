Kotimaa

5 kuumaa kysymystä – näistä Niinistö ja Putin todennäköisesti keskustelevat

1. Venäjän mielenosoitukset





2. Arkangelin räjähdys



3. Suurvaltojen jännitteet

Siitä on pakko keskustella, se on suuri kysymys. TAE-, INF-, START-sopimukset ovat kaikki vaakalaudalla tai purkautuneet.

4. Ohjussopimuksen kariutuminen

Ukrainan osalta on kiinnostavaa kuulla Putinin arvio siitä, onko umpikujasta löytymässä ulos joku uusi polku.

5. Ukraina