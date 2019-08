Kotimaa

Kommentti: Putin on heikompi, mutta yhä vaarallinen

Demokratian lavasteet kaatuvat.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sotia ilman loppua

Putin on aikamme valtiomiesten valistaja, mutta moni oppipoika on valmis haastamaan oppi-isän.



Huti vai osuma Washingtonissa?

Jos Putin tilasi Trumpin, hän tiesi, että ei tietäisi mitä saisi.

Ystävä idässä