Kotimaa

Neljän auton kolari aiheuttaa massiivista liikenneruuhkaa Kehä I:llä Helsingissä

Pelastuslaitoksen mukaan kolarissa oli osallisena viisi ihmistä, joista yksi on kuljetettu sairaalaan. Neljä muuta selvisivät vähemmällä, kertoo päivystävä palomestari Timo Ustinov.– Ruuhka on massiivinen Leppävaara–Tapiola-suunnalla, Ustinov sanoo.Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuspaikalle, Vihdintien ja Kannelmäen liittymän välille, hieman ennen aamukahdeksaa tiistaina. Onnettomuudesta on haittaa ajosuunnassa itään. Sekä Tieliikennekeskuksen että pelastuslaitoksen arvion mukaan haittaa liikenteelle voi aiheutua 1–3 tunnin ajan.Aamulla puoli yhdeksältä neljästä ajokaistasta vain yksi oli auki. Pelastuslaitos oli aloittamassa tien raivaamista.Onnettomuuden syystä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Tie onnettomuuspaikalla on suora.