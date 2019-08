Kotimaa

Tästä päivästä tulee lämmin – mutta kello 13 tapahtuu märkä ja räiskyvä käänne

Tiistaiaamu alkoi Suomessa monin paikoin sumuisena.– Yö oli lämmin. Suomen yllä on lämmin ja kostea ilmamassa. Elokuulle tyypillisesti se tekee ilmasta sumuisen, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta https://www.is.fi/haku/?query=hannu+valta kertoo Ilta-Sanomille.Päivästä on tulossa lämmin, mutta meteorologin mukaan kello 13 tapahtuu käänne ja Suomeen saapuu sade- ja ukkoskuurojen rintama.

Miten lämmin päivästä tulee ja minne sade- ja ukkoskuurot iskevät?

– Lämpötilat ovat ylimmillään noin 20–22 astetta laajalti koko maassa. Myös Lapissa on lämmintä. Noin kello 13 on luvassa sade- ja ukkoskuuroja linjan Jyväskylä–Oulu itäpuolella. Tuulen voimakkuus on puuskissa noin 15 metriä sekunnissa. Pääkaupunkiseudulla ja muuallakin maassa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja, Valta kertoo.– Sadekuurojen tullessa lämpötila voi laskea hetkellisesti noin 14 asteeseen, hän kertoo.

Millaisia tuhoja voi syntyä?

– Yksittäiset oksat ja lahot puut voivat kaatua. Veneilijöiden kannattaa olla tarkkana, sillä paikoin olosuhteet voivat olla vaikeat, meteorologi Hannu Valta kertoo.