Helsinkiin ilmestyi tuliteriä ”jymysähköpyöriä”, joilla voi ajaa jopa 45 km/h – poliisitarkastaja jyrähtää menopeleistä, jotka eivät oikeastaan ole pyöriä

Kotimaa

Helsinkiin ilmestyi tuliteriä ”jymysähköpyöriä”, joilla voi ajaa jopa 45 km/h – poliisitarkastaja jyrähtää men

Näin sovellus toimii





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi jyrähtää totuuden Bond-pyöristä





Bond-pyörillä ei saa ajaa tavallisella pyörätiellä

Päässä pitäisi olla mopokypärä, tai rikesakko uhkaa