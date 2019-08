Kotimaa

Laihian epäillyn intohimotapon oudot yksityiskohdat julki: Syytön mies heräsi kuolleen naisen vierestä

IS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkirikos

Poliisitutkinta

Laihian pitkään mysteerinä pysynyt henkirikos tapahtui jo viime vuoden heinäkuussa, mutta asian yksityiskohtaiset tiedot, kuten epäilty tekotapa, ovat pysyneet tähän saakka salassa. Nyt IS paljastaa asian taustat.Syyttäjä vaatii 47-vuotiaalle laihialaisnaiselle ehdotonta vankeusrangaistusta noin 60-vuotiaan laihialaisnaisen taposta. Syyte nostettiin maanantaina.Uhrissa ei ollut ulkoisia väkivallan merkkejä, ja kuolinsyy aiheutti paikallisissa ihmisissä arvailuja. Esimerkiksi netin keskustelupalstoilla juoruiltiin myrkyttämisestä.tietojen mukaan epäilty tappo tehtiin tukehduttamalla. Tutkimuksissa on päätelty, että syytetty olisi epäilysten mukaan pitänyt tyynyä uhrin suun edessä, jotta tämä ei pystynyt hengittämään.Teon motiiviksi on epäilty mustasukkaisuutta ja kolmiodraamaa. Uhrin aviomiehellä ja taposta syytetyllä naisella oli nimittäin suhde.Suhteen takia myös uhrin aviomiestä epäiltiin osallisuudesta tappoon. Hänet todettiin kuitenkin tappoon syyttömäksi, kuten myös vuonna 1954 syntynyt vaasalaismies. Syyttäjän mielestä mikään seikka ei puhunut heidän syyllisyytensä puolesta.paljastui aamuviiden jälkeen, kun aviomies tuli työvuoronsa jälkeen kotiin. Tätä ennen mies soitteli taposta syytetylle naiselle, minkä lisäksi mies tapasi syytetyn pikaisesti yöllä kahden aikoihin. Mies yritti korjata naisen polkupyörän takarengasta, jonka jälkeen mies jatkoi töitään.Aviomies löysi vaimonsa kuolleena sängystä. Aviomies löysi talolta niin ikään päihtyneen vaasalaismiehen, joka etsi vessaa.Vaasalaismies oli tullut aiemmin yöllä talolle, koska hän halusi entuudestaan tuntemaltaan uhrin aviomieheltä kyydin Tervajoelle. Vaasalaismies ei muista, kuka hänelle avasi oven. Vaasalaismies oli arvellut, että talolla olisi ollut uhrin lisäksi myös toinen nainen.Koska autokyytiä ei ollut saatavilla, mies meni nukkumaan samaan sänkyyn uhrin kanssa. Vaasalaismiehen kertoman mukaan uhri oli mennyt nukkumaan ennen häntä. Miehen mukaan nainen oli huonovointisen näköinen. Kun vaasalaismies heräsi aamuviiden aikoihin, hän luuli naisen nukkuvan. Miehen mukaan naisella oli ”käsi suorana”. Pian heräämisen jälkeen hän kohtasi kotiin saapuneen aviomiehen, joka soitti poliisit paikalle.asiassa on ollut mittava. Ensin tapausta tutki Pohjanmaan poliisi, jonka jälkeen tutkinta siirtyi keskusrikospoliisille. Poliisi on kuullut yhteensä 38 todistajaa, minkä lisäksi se on suorittanut laajaa teknistä tutkintaa.Asian käsittely alkaa Pohjanmaan käräjäoikeudessa 2. syyskuuta. Jos nainen tuomitaan syyntakeisena taposta, vähimmäisrangaistus siitä on kahdeksan vuotta ehdotonta vankeutta. Syyttäjän tarkka rangaistusvaatimus selviää kuitenkin vasta käräjäoikeuden istunnossa.Taposta syytetty nainen on edelleen tutkintavankeudessa. Hän on kiistänyt teon. Nainen on ollut kuulusteluissa kuitenkin yhteistyöhaluinen.