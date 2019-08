Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa: Rajut ukonilmat iskevät tiistaina – vaikutusalueella valtaosa Suomea

Sää Sää pysyy melko lämpimänä.

Valtaosassa Suomea on syytä varautua rajuihin ukonilmoihin tiistaina, ilmenee Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta. Salamoinnilta vältytään ennusteen mukaan vain Pohjanmaan maakunnissa, Satakunnassa, Ahvenanmaalla sekä Luoteis- ja Kaakkois-Lapissa.



Sää on kuitenkin melko lämmintä. Päivälämpötilat saattavat kivuta tiistaina maan länsi- ja itäosissa enimmillään 22 asteeseen, ja pohjoisessakin voidaan mitata 20 astetta.



Läntisillä merialueilla tuulee huomenna navakasti. Perämeren pohjoisosaan on annettu myös aallokkovaroitus.







