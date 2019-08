Kotimaa

Lahden kännykkä­ryöstöistä epäilty on vangittu – näin poliisi pääsi miehen jäljille

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut Lahden keskustassa teräaseella matkapuhelimia ryöstäneen miehen todennäköisin syin epäiltynä, tiedottaa poliisi.Miestä epäillään kolmesta törkeästä ryöstöstä ja kahdesta törkeän ryöstön yrityksestä, jotka tapahtuivat 12.–14. elokuuta.Nuorin uhreista oli 13-vuotias ja vanhin 34-vuotias. Kaksi uhreista oli naisia ja kolme miehiä tai poikia. Poliisi pääsi tekijän jäljille, kun hän myi anastettua puhelinta internetissä.Rikoksesta epäilty on kuulustelussa myöntänyt teot.Poliisi julkaisi epäillystä tekijästä kuvan viime viikolla ja pyysi yleisöltä vihjeitä rikoksiin liittyen.Poliisin mukaan tekijä on pyytänyt uhreilta matkapuhelinta lainaksi ja heti sen jälkeen yrittänyt anastaa tai anastanut puhelimen teräaseella uhaten.Yksi uhreista on teon yhteydessä saanut sairaalahoitoa vaatineen vamman. Yksi pääsi pakenemaan.