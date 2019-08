Kotimaa

Nyt puhuvat miehet, jotka ovat törmänneet kunniakontrolliin yhteisössään: ”Isä tai vanhin poika hallitsee”





Normaalissa afganistanilaisperheessä isä on perheen pää. Jos isää ei ole, vanhin poika hallitsee koko porukkaa.

Me ollaan siitä asti pistetty isälle vastaan, kun ollaan oltu teini-ikäisiä.

Äidin on ollut tosi vaikea hyväksyä sitä, kun siskot ovat luopuneet huivista tai minä olen mennyt suomalaisen kanssa naimisiin.





Miehet ja naiset erillään