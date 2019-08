Kotimaa

Laihian ”mysteerikuolemasta” tapposyyte – IS paljastaa: Näin epäilty henkirikos tehtiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS:n

Paljon kohua aiheuttaneesta, Laihian niin sanotusta ”mysteerikuolemasta” nostettiin maanantaina tapposyyte. Syytteeseen joutuu ainoastaan 47-vuotias laihialaisnainen.Naisen lisäksi taposta epäiltiin kahta miestä, joista toinen oli uhrin aviomies. Syyttäjä totesi kuitenkin, ettei heillä ollut mitään osuutta epäiltyyn tappoon. He ovat siten syyttömiä.Epäilty henkirikos paljastui jo viime vuoden heinäkuussa, kun noin 60-vuotias nainen löytyi menehtyneenä kotoaan Laihialla. Uhrissa ei ollut ulkoisia väkivallan merkkejä, ja kuolinsyy on aiheuttanut näihin päiviin asti arvailuja. Esimerkiksi netin keskustelupalstoilla juoruiltiin myrkyttämisestä.Poliisilla on ollut tekotavasta käsitys, mutta se ei ole kertonut sitä julkisuuteen.tietojen mukaan epäilty tappo tehtiin tukehduttamalla. Tutkimuksissa on päätelty, että syytetty olisi epäilysten mukaan pitänyt tyynyä uhrin suun edessä, jotta tämä ei pystynyt hengittämään.Teon motiiviksi on epäilty mustasukkaisuutta ja kolmiodraamaa, joka vallitsi syytetyn, uhrin sekä uhrin miehen välillä.– Motiivin epäillään olevan tämmöinen parisuhdeasia, rakkaus, mustasukkaisuus. Kolmiodraamaksi voi sitä luonnehtia, poliisista on aiemmin kerrottu julkisuuteen.Taposta syytetty nainen on edelleen tutkintavankeudessa. Hän on kiistänyt teon. Nainen on ollut kuulusteluissa kuitenkin yhteistyöhaluinen.Tapposyyte käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa. Istuntokäsittely alkaa 2. syyskuuta.Jos nainen tuomitaan syyntakeisena taposta, vähimmäisrangaistus siitä on kahdeksan vuotta ehdotonta vankeutta. Syyttäjän tarkka rangaistusvaatimus selviää kuitenkin vasta käräjäoikeuden istunnossa.