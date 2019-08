Kotimaa

Lapsia katoaa oudosti – Helsingissä laaditaan nyt kouluille ohjeita, miten tilanteessa pitäisi toimia





Voidaan lomailla, tavata sukua, voidaan tutustua omaan kulttuuriin, voidaan rangaista, pakkonaittaa tai silpoa.

Jo se, että lapsen isommat sisarukset on lähetetty ulkomaille, voi kertoa siitä, että asian voi ottaa puheeksi.

Tärkeää olisi säilyttää perheen kanssa sellainen keskusteluyhteys, ettei tilanne kärjisty.

