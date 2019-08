Kotimaa

Poliisi julkaisi hupaisan kuvan peltipoliisista – ”Kameratolppavalvontaa Suomesta”

Itä-Suomen poliisilaitos julkaisi Facebookissa https://www.facebook.com/PKpoliisi/ kameravalvonnasta kuvan, joka on herättänyt ihmetystä. IS kysyi poliisilta, mistä oikein on kyse. Kuvatekstinä lukee ”Kameratolppavalvontaa Suomessa”.

Äkkiseltään saa käsityksen, että kyseisellä paikalla ei ole edes kunnon tietä saati liikennettä. Miksi kameravalvonnan tolppa on juuri tuossa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy