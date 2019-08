Kotimaa

Helsingin edustalla suurehko määrä öljyä meressä, alkuperästä ei tietoa – alueella leijailee vahva haju

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin kantakaupungissa Ullanlinnan ja Kaivopuiston edustalla on havaittu suurehko määrä öljyä meressä, kertoo Helsingin pelastuslaitos Twitterissä.Öljyä on levinnyt runsaasti Merisatamanrannan ja Liuskaluodon väliseen vesistöön. Alueella leijailee myös vahva polttoöljyn haju, kertoo päivystävä palomestari STT:lle. Hänen mukaansa vielä ei ole tietoa siitä, mistä öljy on päässyt mereen. Tarkkaa arviota öljyn määrästä ei myöskään vielä ole.Pelastuslaitos puomittaa aluetta parhaillaan, jotta öljypäästö ei leviä laajemmalle. Rajavartiolaitos on paikan päällä ottamassa öljystä näytteitä, jotta sen alkuperä saadaan selville.Helsingin Sanomat kertoi aiemmin illalla, että mereen oli päätynyt pieni määrä dieselöljyä. Pelastuslaitokselta kerrottiin tuolloin öljyn levinneen usean sadan metrin alueelle. Meren pintaan oli myös muodostunut öljykalvo.Ensimmäisen kerran pelastuslaitos sai ilmoituksen öljyhavainnosta hieman ennen kello kahdeksaa illalla. Tuolloin öljyä oli meressä niin vähäinen määrä, ettei sitä ollut mahdollista kerätä, päivystävä palomestari kertoo STT:lle.Öljyn alkuperää ei saatu ensimmäisen havainnon jälkeen selville. Ilmoitus suuremmasta öljyvahingosta tuli pelastuslaitokselle hieman ennen iltakymmentä. Päivystävän palomestarin mukaan se on todennäköisesti tullut samasta lähteestä kuin aiemmin havaittu öljy.Merisatamanrannassa on vierasvenesatama, jossa on päivystävän palomestarin mukaan useita kymmeniä veneitä.